Lazio, Inzaghi è felice: «Adesso pensiamo al derby»

È una vittoria «importante ai fini della classifica» quella raccolta dalla Lazio in casa dell'Udinese. Ne è convinto Simone Inzaghi che si presenta in conferenza stampa soddisfatto della prestazione dei suoi. «I ragazzi sono stati bravi a non sottovalutare le partite con Genoa e Udinese. Abbiamo fatto una buona gara - commenta - il primo tempo abbiamo creato poco ma l'Udinese è una squadra che ti invita a giocare e poi ti colpisce con le ripartenze; siamo stati bravi a non prenderle». L'Udinese, profetizza, «è una squadra di gamba che creerà problemi a tante avversarie». «Abbiamo fatto due bei gol - prosegue - Correa ha fatto un grandissimo gol; penso se lo meriti. È un giocatore con grandissima qualità e ha ancora ampi margini di crescita». Unico dispiacere «aver preso il gol di Nuytinck, avremmo evitato quei dieci minuti finali. L'unica cosa che non avremmo dovuto fare sarebbe stato concedere quel gol». La testa della Lazio ora è rivolta al derby con la Roma. «Ora sappiamo che sabato abbiamo una partita importantissima e poco tempo per prepararla ma sarà lo stesso anche per la Roma - conclude - Radu? Non lo so. Valuteremo nei prossimi giorni. Penso comunque che sia lo spirito che fa la differenza». L'Udinese è uscita sconfitta dal turno infrasettimanale ma il suo tecnico Julio Velazquez si dice «soddisfatto e orgoglioso della mia squadra». «Penso che quella di oggi possa essere stata la miglior partita. Abbiamo giocato per vincere. Poi abbiamo preso due gol per due situazioni. Ma questo è il calcio», sintetizza la sua filosofia e ringrazia il pubblico per il sostegno. «È chiaro che abbiamo fatto due errori - aggiunge - è normale che manchi un pò di esperienza, siamo una squadra molto giovane. Abbiamo bisogno di partite e di fiducia, che si acquista con prestazioni come quella di oggi e con risultati come quella con il Chievo. La Lazio - conclude - ha giocatori di grandissima qualità, ma prima del loro vantaggio avremmo potuto segnare noi e forse sarebbe stata una partita differente». Il pensiero ora è rivolto a recuperare le energie e concentrarsi subito sul prossimo match con il Bologna.