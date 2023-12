Lazio-Inter, probabili formazioni: Patric verso il rientro, ma non si allena Vecino. Inzaghi con Bisseck e la TuLa

Si avvicina il big match tra Lazio e Inter. La sfida di domani alle 20:45 sarà determinante per entrambe le squadre. I nerazzurri vorranno allungare sulla Juventus dopo il pareggio di ieri col Genoa. I biancocelesti invece avranno l'obbligo di non perdere ulteriore terreno nella corsa al quarto posto. L'obiettivo resta intatto nonostante i risultati altalenanti in Serie A, come sottolineato in conferenza stampa da Rovella a Formello: «Noi pensiamo a fare bene in campo, divertirci e giocare. Poi siamo in lotta per tutti gli obiettivi e quindi direi che le conclusioni vanno tirate alla fine».

Lazio, riecco Patric. Inter con la TuLa in attacco

La doppia seduta di rifinitura di oggi effettivamente ha dimostrato che la Lazio vuole fare l'ennesimo sgambetto all'Inter all'Olimpico. In base a quanto emerso dal centro sportivo di Formello ora è certo il rientro di Patric. Lo spagnolo è guarito dalla febbre ed è destinato a giocare al centro della difesa con uno tra Casale e Gila, mentre sulle fasce toccherà a Lazzari e Marusic, ovviamente davanti a Provedel. A centrocampo si procede verso il solito terzetto con Rovella in cabina di regia, Guendouzi e Luis Alberto, mentre davanti tutti gli indizi portano a Felipe Anderson e Zaccagni sulle fasce e Immobile al centro. Da valutare le condizioni di Pellegrini e Vecino, entrambi rimasti ai box nel pomeriggio (l'uruguaiano per un'influenza intestinale). Solo lavoro differenziato per Romagnoli (in mattinata) e Isaksen (nel pomeriggio). Entrambi puntano l'Empoli. In casa Inter invece con l'assenza di Dumfries toccherà a Darmian giocare a destra a centrocampo, con Bisseck in difesa. Il resto tutto confermato, compresa la coppa Thuram-Lautaro davanti.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Romagnoli, Isaksen.

Diffidati: Immobile, Zaccagni.

Squalificati: -

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Inzaghi.

Indisponibili: De Vrij, Dumfries.

Diffidati: -

Squalificati: -