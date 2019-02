Lazio, Immobile ci prova per Genoa, ma Inzaghi non vuole correre rischi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corre verso il Genoa, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio stringe i denti: dopo aver saltato il Siviglia, non vuole dare forfait anche a Marassi. Il problema muscolare accusato contro il Frosinone sembra essere alle spalle. Immobile non solo si allena insieme compagni, ma partecipa alla partitella finale segnando più di un gol. Non è ancora al top della condizione, ma i segnali che arrivano da Formello sono incoraggianti. Insomma, una buona notizia per Simone Inzaghi, che per fare la formazione deve consultarsi con l’infermeria e non violecorrere rischi. Parolo ieri sera si è procurato una distorsione alla caviglia e non partirà per Genoa. Rimarranno a Roma anche Bastos e Luis Alberto (entrambi accusano un fastidio ai flessori), Berisha (problema al polpaccio), Milinkovic e Wallace (entrambi lesione coscia) e Lukaku, che sta portando a termine un lavoro di ricondizionamento atletico. Intanto, domani scatteranno le prove tattiche: il tecnico andrà avanti con il 3-5-2.