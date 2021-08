Lazio, il ritorno di Felipe: «Ora sono più forte». Pronto per Empoli

Venerdì 20 Agosto 2021, 21:19 - Ultimo aggiornamento: 21:21

Felipe Anderson smania, Luis Alberto rischia. Si torna in campo, si fa sul serio. Il brasiliano scalpita e cerca il riscatto, lo spagnolo invece rischia di cominciare la partita di domani a Empoli in panchina. Sarri riflette, nasconde la formazione e prepara qualche sorpresa. L’allenamento di rifinitura non ha svelato granché, ma Pipe è uno dei grandi attesi, anche perché la sua ultima partita ufficiale della Lazio non andò bene, fu quel Lazio-Inter che consentì ai nerazzurri di acciuffare la Champions all’ultima giornata a discapito dei biancocelesti. Lui segnò, poi venne ceduto, bene il primo anno al West Ham, ma poi solo delusioni. “Sono stati due anni duri perché ho giocato poco, ho avuto modo di vedere tutto quello che non stava andando bene – ha spiegato Pipe alla rivista ufficiale -, ma ora mi sento più forte, sia fisicamente che mentalmente: ho imparato dalle difficoltà e sono migliorato come uomo e calciatore”. L’esame ci sarà domani sera alle 20,45 allo stadio Castellani di Empoli e da lui il tecnico pretenderà il massimo. Uno di quelli che dovrà prendere per mano la squadra e fare la differenza.

SORPRESA IN VISTA

Chi pensava di essere tra i protagonisti della gara e di guidare la squadra, rischia invece di cominciare il nuovo corso biancoceleste dalla panchina. Ad insidiarlo è Akpa-Apro, il mediano. Un giocatore che non ha la stessa qualità del Diez spagnolo ma che rispetto a lui in questo mese di preparazione avrebbe convinto più Sarri quanto meno per voglia, adattabilità e sacrificio. Il toscano stravede tecnicamente per Luis Alberto, ma nelle ultime settimane non l’ha convinto pienamente. Per questo l’ha ripreso dopo Twente, cercando più che altro di avere una reazione. Vediamo domani se Luis avrà convinto oppure giocherà Akpa-Apro e il Mago troverà posto a gara in corso. Se lo troverà.