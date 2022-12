Lazio, primo test in arrivo: ecco le idee di Sarri in vista del Galatasaray

Finalmente si torna in campo. Non un semplice allenamento stavolta, anche se una rifinitura c’è stata in mattinata. Nel pomeriggio la Lazio sarà finalmente impegnata in amichevole. L’ultima partita giocata - in quel caso ufficiale - risale al 15esimo turno di Serie A, perciò la sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus. Un 3-0 che ha messo fine a una prima parte di stagione comunque positiva per la Lazio, con un ritmo che Sarri vorrà vedere riproposto dai suoi calciatori anche nel 2023. Ecco perché ha chiesto espressamente almeno tre test alla società in questa pausa e il primo sarà proprio quello odierno col Galatasaray.

Le idee di Sarri tra porta e difesa

Con tutti a disposizione il tecnico avrà l’imbarazzo della scelta, ma la sensazione è che punti su tutti coloro che si sono allenati con lui fin dal 1 dicembre. Tra i pali ballottaggio Provedel-Maximiano, ma non è escluso che il portoghese possa avere una chance. In difesa Lazzari è pronto per tornare a spingere sulla fascia destra dopo il problema al polpaccio che lo ha costretto a fermarsi contro il Monza. Sull’altra corsia dovrebbe vedersi invece Marusic. Al centro della difesa è possibile che dopo due mesi possa rivedersi la coppia formata da Romagnoli e Patric, quest’ultimo costretto a saltare sette delle ultime otto partite ufficiali prima del Mondiale per delle infiammazioni alle ginocchia.

Lazio, Sarri ritrova la sua vera squadra: i biancocelesti in Turchia, oggi primo test contro il Galatasaray

Immobile pronto a guidare l'attacco

A centrocampo Milinkovic e Vecino, reduci dal Mondiale, sicuramente qualche minuto lo giocheranno, ma difficilmente dall’inizio. Sarri punterà come sempre su Cataldi in cabina di regia, con Marcos Antonio pronto a sostituirlo. Ai lati del numero 32 dovrebbero vedersi Luis Alberto e Basic, quest’ultimo tornato a totale disposizione dopo l’influenza. Giunti in attacco, Immobile freme per tornare a segnare e ci proverà fin da subito al centro del tridente. Accanto a lui dovrebbe toccare a Felipe Anderson e Zaccagni, anche lui tornato al top dopo i fastidi al polpaccio, con Pedro pronto a insinuare entrambi per un posto da titolare. Avranno minutaggio anche Cancellieri e Romero, mentre Sarri deciderà in extremis per Kamenovic e Bertini.