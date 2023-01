Lazio, rifinitura anti Fiorentina in gruppo per Immobile: Sarri ha solo un dubbio tra i terzini

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Fiorentina, sfida presentata così da Sarri in conferenza stampa: «Loro sono tra le prime cinque in tutte le statistiche rilevanti. Hanno numeri importantissimi che non sono riusciti a trasformare in punti, ma sono difficili da affrontare in una partita singola». Non ha dubbi il Comandante. Dopo la grande vittoria contro il Milan sarà opportuno confermarsi contro la squadra di Italiano per proseguire la marcia in una corsa Champions che al momento vede i biancocelesti al terzo posto a una sola lunghezza dal secondo.

Le probabili scelte di Sarri

Classico allenamento della vigilia nel pomeriggio a Formello. Torello, attivazione atletica e rapidità come riscaldamento. Dopodiché largo alle prove tattiche, comprese le palle inattive. In base a quanto emerso dal secondo campo del centro sportivo, tra i pali del 4-3-3 di Sarri ci sarà come al solito Provedel. Davanti a sé, i dubbi principali sono sulle fasce della retroguardia. A destra Lazzari sogna di tornare dal 1’, ma alla fine potrebbe essere ancora beffato da Marusic con Hysaj in pole a sinistra. Al centro toccherà ancora alla coppia formata da Casale e Romagnoli. Il terzetto sulla linea mediana sarà ancora formato da Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto, così come sarà confermato il tridente offensivo. Pedro agirà a destra, Zaccagni a sinistra e Felipe Anderson al centro. L’unico indisponibile al momento è Radu visto che gli accertamenti svolti oggi hanno confermato lo stiramento tra il primo e il secondo grado al semimembranoso della coscia sinistra. Immobile invece ha svolto tutta la seduta e scalpita per una convocazione.