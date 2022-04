Lazio, dubbio Luiz Felipe-Patric per il Torino, Pedro non si allena. Intanto Lotito arriva a Formello

Terminata la rifinitura della Lazio in ottica Torino. Sarri nel pomeriggio ha guidato i biancocelesti nell’ultima seduta completa prima del match di domani. Torello, rapidità e infine largo alla tattica durante la quale il Comandante ha schierato il canonico 4-3-3 della Lazio da una parte e il 3-4-2-1 stile Toro dall’altra. Il tecnico non vorrà tralasciare alcun particolare in vista dei granata, altro ostacolo per una corsa all’Europa League che vede i biancocelesti lanciatissimi. Un obiettivo ben chiaro quest’ultimo, sottolineato più volte dal presidente Lotito giunto a Formello intorno alle ore 17. Nel pomeriggio odierno d’altronde è atteso l’incontro tra Tare e Raiola, agente di Romagnoli e Patric, al quale dovrebbe partecipare anche il patron.

Probabile formazione Lazio: Luiz Felipe prova a scavalcare Patric. Pedro out

Tornando a ciò che ha svelato la rifinitura, contro il Toro intanto la Lazio non dovrebbe discostarsi troppo da quella vista nelle ultime due uscite. Tra i pali spazio ancora a Strakosha. Davanti al portiere albanese procedono verso la conferma i due terzini, Lazzari e Marusic, così come Acerbi al centro della retroguardia. Accanto al numero 33 resterà vivo fino a domani il ballottaggio tra Patric e Luiz Felipe con l’italo-brasiliano che potrebbe tornare dal 1’ dopo due assenze di fila. Nessun dubbio infine tra centrocampo e attacco. Milinkovic, Leiva e Luis Alberto completeranno la linea mediana mentre Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni agiranno nel tridente. Niente da fare per Pedro, oggi assente e nel primo pomeriggio in Paideia per gli accertamenti al polpaccio destro. L’esterno spagnolo proverà a rientrare per il Milan. Assente Akpa Akpro, mentre è stato aggregato Crespi dalla Primavera. Il classe 2004 potrebbe strappare una convocazione per domani.