La Lazio vola a Cipro con la qualificazione ai sedicesimi di finale già in tasca con due gare d'anticipo, ma anche con la voglia di puntare al primo posto nel girone. Per riuscirci è necessario vincere questa sera a Nicosia, per poi potersi giocare tutte le proprie chance tra due settimane all'Olimpico nello scontro diretto contro l'Eintracht Francoforte primo in classifica.Formazioni ufficiali a Nicosia, con Inzaghi che, come previsto, opta per un ampio turnover. L'attacco resta tuttavia di qualità con Felipe Caicedo, spesso uomo in più in Europa League, che sarà supportato da Correa, decisivo domenica contro il Milan. A centrocampo occasione per Berisha, che affiancherà Murgia e Cataldi. Tra i pali spazio per Proto.Già certo dell'eliminazione, l'Apollon Limassol cercherà comunque un risultato di prestigio: l'attaccante di riferimento dovrebbe essere il francese Faupala, appoggiato dal tridente composto da Sardinero, Markovic e Schembri.(4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Roberge, Ouedraogo, Soumah; Spoljaric, Sachetti; Sardinero, Markovic, Schembri, Faupala. A disp. Kissas, Stylianou, Vasiliou, Maglica, Pereyra, Zelaya, Papoulis, Psychas. All. Augousti.(3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa; Caicedo. A disp. Alia, Guerrieri, Armini, Lulic, Rezzi, Rossi. All. Inzaghi