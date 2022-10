Martedì 18 Ottobre 2022, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 11:52

In casa Lazio si può ancora avvertire la sensazione di sconforto che ha colpito lo stadio Olimpico al minuto 29 contro l'Udinese. Stavolta Immobile non è riuscito a fare i miracoli ed è stato costretto a uscire. Già nella rifinitura il capitano aveva accusato un leggero fastidio al bicipite femorale della coscia sinistra e in partita è arrivato il patatrac. Domani per il bomber sarà il giorno della verità. Lui stesso ci ha tenuto sui social a tranquillizzare tutti: «Farò tutto quello che è in mio potere per tornare presto. Grazie per i vostri messaggi». Difficilmente però lo si potrà vedere in campo prima del 2023.

Felipe Anderson e Pedro i principali indiziati

La speranza come al solito è l'ultima a morire, soprattutto con un volenteroso come Ciro. Considerando però i forti dolori al risveglio della mattinata di ieri, sia l'attaccante che lo staff pensano che si tratti di una lesione tra il primo e il secondo grado. Solo l'esame strumentale potrà darne la certezza, ma nel frattempo Sarri sta già pensando alle alternative. In rampa di lancio al momento per sostituire (o provare a farlo) il numero 17 ci sono Felipe Anderson e Pedro. Il brasiliano lo scorso anno ha giocato in tre casi falso nueve trovando un assist, ma convincendo comunque Sarri con movimenti che invece ha fatto vedere raramente contro l'Udinese. Per questo improvvisamente potrebbe tornare in pole Pedro col suo numero 9 per giocare al centro del tridente nonostante nella passata stagione contro la Juventus non riuscì mai a incidere.

Pazza idea Milinkovic, difficile uno tra Cancellieri e Romero

Di certo sarà difficile vedere dal 1' uno dei due giovani talenti biancocelesti. Cancellieri sebbene svolga tutte le sedute di allenamento da punta centrale, praticamente in partite ufficiali ci ha giocato solamente negli ultimi minuti contro l'Udinese. Segnale lampante che per Sarri non è ancora pronto. Stesso discorso per Romero, raramente provato da falso nueve a Formello e finora in campo solamente 14 minuti nella disfatta di Herning. Ecco perché all'improvviso spunta la quinta opzione, la più pazza. Come ultima spiaggia infatti Sarri potrebbe puntare su Milinkovic per sfruttare sia il suo senso del gol, sia la sua fisicità. Un'idea che in condizioni critiche potrebbe balenare nella mente del Comandante, ma al momento non si può prescindere dell'apporto del Sergente a centrocampo.