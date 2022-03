Lazio: Sarri dirige l'ultimo allenamento settimanale. Differenziato per Cataldi, ottimismo per Radu

Ultimo allenamento settimanale terminato in casa Lazio. I biancocelesti si sono ritrovati stamani a Formello per svolgere una seduta mattutina che chiuderà l’attuale settimana. Sarri infatti concederà due giorni di riposo nel weekend. L’appuntamento sul campo sarà direttamente per lunedì quando comincerà la preparazione alla sfida col Sassuolo, altro crocevia per la corsa all’Europa che vede il club capitolino in ritardo di due punti rispetto ad Atalanta e Roma.

Lazio, lavoro differenziato per Cataldi e ottimismo per Radu: le ultime da Formello

A proposito di Roma, Sarri ha rimandato la strigliata alla squadra dopo la pesante sconfitta al derby. Inutile parlare a Formello con praticamente metà squadra a disposizione. Sono infatti partiti in 11 con le rispettive Nazionali. Ieri ci sono stati i primi impegni che tra oggi domani proseguiranno per Cabral con Capo Verde, Strakosha e Hysaj con l’Albania. Sarri riabbraccerà l’intera rosa con ogni probabilità da giovedì e a quel punto potrà soffermarsi sulle difficoltà emerse nella stracittadina. Nel frattempo a Formello come detto è andata in scena l’ultima seduta settimanale a ranghi ridotti. Torello, esercitazioni tecniche con scarico nelle porticine e infine azioni a gruppi da cinque calciatori. Questo il programma odierno prima del rompete le righe. Da lunedì si tornerà nel quartier generale e i primi recuperi per Sarri arriveranno dall’infermeria. Negli ultimi due giorni Cataldi è stato gestito per qualche acciacco, ma la prossima settimana tornerà in gruppo. Per quanto riguarda Radu invece non è da escludere un tentativo di corsa tra lunedì e martedì. Al momento il veterano romeno si sta allenando nelle strutture interne di Formello per i fastidi al tallone sinistro dovuti alla fascite plantare.