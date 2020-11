Reina o Strakosha, Thomas o Pepe? L’interrogativo ora si fa veramente complicato. Inzaghi non può sbagliare per non rischiare di rovinare il dualismo che si è creato. O meglio di bruciare totalmente Strakosha. Ieri il rientro di Thomas non è stato dei migliori, va giù in colpevole ritardo sul gol del 3-0 di Forestieri. Eppure per Simone l’albanese è sempre stato il numero uno. Le buone prestazioni di Reina hanno però rimesso tutto in discussione. «Portiere? Non ho deciso» aveva detto sabato prima della partita. Ora l’interrogativo si pone di nuovo in vista della sfida decisiva di Champions: non far giocare Strakosha sarebbe una bella botta per l’albanese, ma escludere di nuovo lo spagnolo sarebbe un bell’azzardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA