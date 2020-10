Del domani non v’è certezza, ma per lo meno un recupero fondamentale in mediana. Ricompare Cataldi, sparito dai radar il 18 ottobre dopo la partita contro la Sampdoria. E’ negativo e per Inzaghi – in vista del Torino – è una gran notizia, alla luce delle essenze in regia di Escalante (lesione al polpaccio, dopo quella al flessore, rimediata col Bologna) e forse anche di Leiva. Su quest’ultimo c’è da attendere oggi l’esito del test molecolare, effettuato ieri mattina da tutta la squadra: «Siamo ottimisti», assicura il responsabile sanitario Pulcini, ma non c’è nessun dato (tanto che oggi i tamponi saranno ripetuti) per esserlo ancora. Difficile possano risultare negativi Luiz Felipe e Luis Alberto. Coi risultati controversi dei tamponi Uefa, su Immobile e sopratutto Lazzari c’è qualche flebile speranza. Sarebbe il top riavere a disposizione almeno l’ex esterno della Spal, anche perché pure Fares rischia d’essere ai box per la prossima trasferta. Dopo Bruges, Momo è finito a letto con la febbre e sembra tosta smaltirla a un giorno dalla sfida. Nessun problema invece per Patric, uscito anzitempo dal match di Champions per un’indisposizione che col Coronavirus nulla c’entra: «Niente e nessuno può fermarti se hai un cuore e una testa forte. Il sogno continua...».

SCHIERAMENTO IN BILICO

Inzaghi oggi spera di svegliarsi e ricevere qualche altra buona notizia. L’emergenza resta, ma aver recuperato Cataldi a centrocampo è comunque tanta roba. E’ vero che Danilo non si allena da tanto tempo, ma scalpita. Ed è un’ottima alternativa ad Akpa Akpro (adattato) e Parolo in regia. Quest’ultimo in Belgio è tornato pure a giostrare in difesa, ma a Torino Inzaghi potrà ricontare su Vavro, tenuto fuori dalla lista Uefa. Piuttosto Parolo rischia di dover tornare a fare il terzino (resta solo Marusic) oppure potrebbe toccare ad Acerbi come in Belgio in caso di cambio di modulo (4-4-2 o 4-3-1-2), se i tamponi dovessero confermare i forfait di Lazzari e Djavan Anderson sulla fascia. Ieri è stato bello rivedere capitan Lulic riaggregato al gruppo con gli scarpini per la seconda volta, ma è ancora lontano (e tra l’altro fuori dall’elenco) dal poter giocare una partita. Sicuramente il mister dovrà quindi riattingere alla Primavera, ieri vittoriosa (3 a 1, doppietta di Raul Moro) contro la Fiorentina. Czyz ha addirittura esordito in Champions con una gran personalità.

ESORDI TITOLARI

Toccherà ancora a Milinkovic assumersi la responsabilità. Così come a Correa, sempre in campo dal ritorno dall’Argentina. Inzaghi è pronto a lanciare i nuovi acquisti. Scalpita dal primo minuto Pereira, rabbioso dopo l’ultimo errore sotto porta: «La faccio saltare la prossima volta». Anche Muriqi finalmente può avere una maglia vera.

