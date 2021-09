Lazio-Cagliari, probabili formazioni: Sarri (che non c'è) con la squadra tipo, Mazzarri all'esordio punta su Joao-Keita

Sabato 18 Settembre 2021, 13:07

Vincere per ritrovarsi, per riiniziare e perché aiuta a vincere. Vincere, anche se Maurizio Sarri, squalificato dal giudice sportivo per due giornate dopo i fatti contro il Milan, non ci sarà. Vincere per non lasciare spazio agli altri di volare. Domenica alle 18, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio ce la metterà tutta per farlo contro il Cagliari del nuovo allenatore Walter Mazzarri, arrivato per una seconda avventura con i sardi proprio mercoledì dopo l'esonero di Leonardo Semplici. Non sarà facile, non sarà una passeggiata, ma le forze messe in campo - i titolari, nessun turnover - dovranno dimostrare che le prime due uscite non sono state un unicum. Ecco le probabili formazioni.

Lazio-Cagliari, le probabili formazioni

Anche se non ci sarà, appunto, il mister toscano, le sue linee guida sono chiare. Serve essere squadra, serve trovare la quadratura del cerchio, serve ripartire dalla gara contro lo Spezia. E quindi Pepe Reina torna tra i pali al posto di Thomas Strakosha, sì proprio lui che a Istanbul ha fatto l'unico gol del match, nella sua porta. Luiz Felipe e Francesco Acerbi, coppia di fatto al centro della difesa, saranno supportati sulle fasce da Elseid Hysaj e Adam Marusic, preferito a Manuel Lazzari. A centrocampo, ancora spazio a Lucas Leiva vertice basso, con Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto a completare il reparto (come sempre). Tornerà titolare anche Pedro che, contro il Galatasaray, aveva lasciato il posto nel tridente con Ciro Immobile (la punta) e Felipe Anderson a Mattia Zaccagni.

Rispetto al Genoa, gara fatale all'ex Spal, anche il neo tecnico dei rossoblu cambierà poco. In fondo, la novità è lui. Con Diego Godin fermo ai box per infortunio, nella linea a tre del Cagliari esordirà dal primo minuto Martin Caceres. Assieme a lui, ci saranno Luca Ceppitelli e Andrea Carboni. Sulla mediana, l'unica novità è il ritorno di Nahitan Nandez, mentre in attacco confermati Joao Pedro e Keita Balde Diao (ex del match).

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva; 10 Luis Alberto; 9 Pedro, 17 Immobile, 7 Felipe Anderson. All. Martusciello

CAGLIARI (3-5-2): 28 Cragno, 4 Caceres, 23 Ceppitelli, 44 Carboni; 25 Zappa, 18 Nandez, 8 Marin, 14 Deiola, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 9 Keita. All. Mazzarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Anche la sfida delle 18 di domenica tra Lazio e Cagliari sarà un'esclusiva Dazn e sarà quindi disponibile su smart tv, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al Timvision Box o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.