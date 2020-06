Lazio, Bianchessi chiama Terlizzi per la panchina dell'Under 16

Ultimo aggiornamento: 11:21

I verdetti dei campionati giovanili 2019/2020 sono rimasti in sospeso, ma in casa Lazio si pensa già alla prossima stagione. Il responsabile del settore giovanilein accordo col presidenteha scelto i tecnici per l’anno che verrà. Il nome nuovo è quello di, 40enne romano, ex giocatore di Palermo, Catania, Sampdoria e Siena che guiderà l’Under 16 biancoceleste. Un panchina vacante dopo la promozione di Tommaso Rocchi alla guida dell’Under 18. Marco Alboni proseguirà il suo percorso con i ragazzi classe 2004 nella categoria Under 17, mentre nell’Under 15 arriva Simone Gonini. Ritorni di fiamma per Andrea Cardone e Paolo Ruggeri, che avranno rispettivamente la panchina dell’Under 14 e dell’Under 13. Intanto, a Formello proseguono i lavori di ristrutturazione ed illuminazione. La scritta posta sul muro di cinta “Training Center” sarà interamente decorata con luci bianche e celesti per un effetto visivo mozzafiato.