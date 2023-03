Lazio-AZ 1-2: Pedro illude, ma Pavlidis e Kerkez complicano il passaggio del turno

Altro che fortino Olimpico. Per la prima volta la Lazio di Sarri crolla in casa in Europa e lo fa da situazione di vantaggio. Pedro illude tutti con un piattone sinistro che viene rimontato dai guizzi di Pavlidis e Kerkez tra fine primo tempo e inizio secondo. Anziché orientare la qualificazione ai quarti di Conference League, ora la situazione si complica per i biancocelesti, a maggior ragione in vista della trasferta europea che spesso soffrono. Sorride invece l'AZ davanti ai circa 600 tifosi olandesi presenti.

Lazio-AZ, Pedro illude ma Pavlidis e Kerkez ribaltano tutto

È una Lazio che parte subito forte. Il tridente leggero di muove alla grande, in primis Zaccagni, che al 2’ mette dentro un assist perfetto dalla sinistra che Milinkovic spreca. L’ex Hellas vola su quella fascia e al 18’, dopo l’ennesimo spunto su Sugawara, mette un cioccolatino che Pedro non può non scartare, e col piattone sinistro batte Ryan. L’AZ soffre i ritmi dei biancocelesti, ma pian piano prende campo e iniziano ad arrivare le prime conclusioni verso Maximiano. Il primo brivido arriva col palo di Mijnans, ma al 44’ è Pavlidis a ristabilire l’equilibrio. Milinkovic perde una palla sanguinosa sulla pressione di Reijnders. Dopodiché Karlsson si invola sulla fascia e mette dentro per Pavlidis che con l’esterno beffa Patric e Maximiano in un solo colpo. Subito dopo Milinkovic prova a riscattarsi, ma il suo destro da fuori viene spedito sulla traversa dall’ottimo colpo di reni di Ryan. Segnale di un secondo tempo all'attacco? Solo in parte. La Lazio ci prova a pià riprese, soprattutto con Felipe Anderson, ma il brasiliano, come il resto dei compagni, spreca l'impossibile e l'AZ ne approfitta. Su un altro errore di impostazione, stavolta diviso tra Marusic, Milinkovic e Pedro, Kerkez scambia con Klarsson e batte un molle Maximiano con un sinistro sotto le gambe. Ora la qualificazione si complica sul serio.