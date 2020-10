Un’attesa dal sapore insolito. Aumentano i timori per Napoli-Az Alkmaar. La copertina se l’è presa il virus con la sua forza dirompente delle ultime settimane. Tra gli olandesi è scoppiato un vero e proprio cluster. I tamponi effettuati ieri hanno fatto registrare altri otto casi, dopo i nove di venerdì. Il timore del rinvio della partita c’è stato per qualche ora, poi l’Az ha rotto gli indugi con un comunicato nel pomeriggio: «Partiremo per Napoli e saremo in 17. In totale abbiamo 13 giocatori che hanno contratto il Covid. La maggior parte non mostra sintomi». I tifosi dell’Az hanno provato a dispensare consigli («Meglio perderla 3-0 a tavolino che 8-0 sul campo»), ma il club olandese ha tirato dritto: «La partita è confermata, a meno che le autorità locali non la proibiscano». Teoricamente, infatti, l’Asl potrebbe intervenire mettendo tutti in quarantena, quando gli olandesi raggiungeranno il ritiro fissato nell’hotel di Corso Vittorio Emanuele che spesso ospita il Napoli. Ma al momento non ci sono segnali: «Qualcosa bisognerebbe fare - spiega l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello – questa sfida andrebbe rinviata». E’ preoccupato pure il professor Vincenzo Mirone, responsabile dei tamponi per il Napoli: «Forse la Uefa dovrebbe intervenire. Il Genoa è costato al Napoli due positivi e mi riferisco ad Elmas e Zielinski. All’Az Alkmaar la situazione è seria e metteremmo a rischio i nostri calciatori. E’ evidente che ci sia preoccupazione».

RISCHIO NUOVI CONTAGI

Il Napoli rischia nuovi contagi, ma il protocollo dell’Uefa è rigido: se ci sono 13 giocatori negativi (compreso un portiere) nella lista A, si va regolarmente in campo. Il club azzurro ha seguito gli sviluppi dal Training Center di Castel Volturno, ma non ha ricevuto comunicazioni sul rinvio della gara e si sta preparando nel migliore dei modi per cominciare il girone di Europa League con una vittoria. Gattuso non farà troppi calcoli. Il turnover sarà limitato. Probabilmente ci saranno tre cambi. In porta spazio a Meret, in difesa scalpita Maksimovic, in mediana Lobotka potrebbe far rifiatare Bakayoko che è ancora a corto di condizione. Il poker d’assi resterà quasi certamente invariato dopo la bella prova con l’Atalanta. Osimhen e Mertens in posizione centrale, Politano e Lozano ai lati. Scalpita Lorenzo Insigne: il capitano è rientrato in gruppo e dovrebbe essere convocato. Se ne riparlerà oggi in una vigilia diversa dalle tante europee vissute dal Napoli. E’ lo strano calcio ai tempi del Covid.



