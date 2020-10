PAGELLE NAPOLI

Meret 6 Subisce gol al primo vero tentativo degli olandesi, non per colpe sue.

Di Lorenzo 5,5 Non riesce a sganciarsi come in altre occasioni e sbaglia più del solito.

Maksimovic 6 Più regista arretrato che marcatore, ma con pochi effetti.

Koulibaly 5 Involuto: pasticcia troppo e rimedia anche un giallo negli ultimi minuti.

Hysaj 5,5 Si fa prendere in mezzo nell'azione che porta l'Az in gol.

Fabian 5,5 Meno ispirato rispetto alla gara con l'Atalanta, chiude in affanno.

Lobotka 5 Dovrebbe illuminare il gioco, invece lo rallenta. Esce a metà ripresa.

Politano 5,5 Qualche sprazzo dei suoi, troppo poco per raddrizzare una gara stregata.

Mertens 5,5 Non sfrutta l'unica occasione a disposizione ed è un errore grave.

Lozano 5 Reclama per un rigore, per il resto si vede poco nel corso del match.

Osimhen 5,5 Si divora un paio di palle gol interessanti, lascia il campo al 65'.

Rui 5,5 Entra a metà ripresa e incide poco. Fa un paio di cross.

Insigne 5,5 Ancora fuori condizione, non riesce a rimettere la partita sui binari giusti.

Petagna 5,5 Ci prova con generosità, ma non riesce a creare spazi per i compagni.

Demme 5,5 Il finale all'assalto non si addice alle sue caratteristiche e si vede.

Bakayoko n.g. Entra per dare peso al forcing finale, con scarsi risultati.

Gattuso 5 Il suo Napoli è irriconoscibile

PAGELLE AZ ALKMAAR

Bizot 6 - Mertens e Osimhen lo graziano in un paio di circostanze, puntuale nelle altre occasioni.

Svensson 6,5 - Solido e ordinato, sforna l'assist per il gol di De Wit.

Hatzidiakos 6 - Un po' ruvido negli interventi, ma sempre efficace.

Martins Indi 6,5 - Giocatore di spessore ed esperienza, qualità che sfrutta in diverse circostanze.

Wijndal 6,5 - Si propone con personalità, ma mostra di essere bravo anche a difendere.

Midtsjo 6 - Seguito dal Napoli a settembre, giocatore ordinato e di temperamento.

Stengs 6,5 - Quasi imprendibile col pallone tra i piedi, da una sua serpentina nasce l'azione del gol.

Koopmeiners 6,5 - Dinamico e dai piedi interessanti, un giocatore di talento.

Sugawara 6 - Si sacrifica molto anche in fase di copertura, quello che gli chiede Slot.

De Wit 6,5 - Ha il merito di realizzare il gol vittoria, ma battaglia anche a centrocampo.

Karlsson 6,5 - Stesso discorso di Sugawara, ha il merito però di cercare maggiormente la porta.

Leeuwin n.g. - Pochi minuti in campo per difendere il risultato.

Gudmundsson n.g. - Doveva giocare dall'inizio, entra invece in zona Cesarini.

Slot 6,5 - l'Az offre una prestazione solida ed ordinata dimenticando i tanti casi Covid dei giorni scorsi.



Ultimo aggiornamento: 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA