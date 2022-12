Lazio in campo: Sarri riparte con la tattica, ma non si allena Luis Alberto. Settore ospiti a Lecce sold out

Archiviati i tre giorni di riposo concessi da Sarri per le festività natalizie, la Lazio è tornata in campo a Formello con la ripartenza ufficiale nel mirino. A differenza di molte squadre di Serie A, i biancocelesti grazie all’ottimo mese di dicembre (Almeria a parte) hanno usufruito di 72 ore con la famiglia. Il tecnico è rimasto soddisfatto dall'atteggiamento e oggi tanto per cambiare ha ricominciato subito a premere sulla tattica in vista dell’esordio nel 2023 contro il Lecce.

Sarri riparte con la tattica. Sold out il settore ospiti a Lecce

Sarà una gara determinante quella del Via del Mare, con la quale bisognerà dare subito un segnale e dove senza dubbio non mancherà l’aiuto dei tifosi. In meno di due ore di vendita sono stati polverizzati tutti i 1075 biglietti del settore ospiti. La vicinanza dei sostenitori biancocelesti sarà sicuramente importante per la squadra di Sarri, che oggi intanto sul campo centrale ha ripreso con le classiche prove tattiche. Prima l’attivazione a secco e il lavoro atletico. Dopodiché largo a due 4-3-3 contrapposti e la partita finale a campo ridotto.

Luis Alberto fermo per un problema al ginocchio

Subito tre buone notizie nel pomeriggio odierno per Sarri, visto che sono tornati a disposizione Casale, Zaccagni e Hysaj, tutti e tre assenti nell’ultimo test prima di Natale contro l’Almeria. Ancora problemi alla tibia invece per Cancellieri che come venerdì scorso è stato costretto a rientrare anzitempo negli spogliatoi. Non si è visto fin da subito invece Luis Alberto, ma stavolta non c’è nessuno sfogo o sirena di mercato. Il Mago infatti non si è allenato per un fastidio al ginocchio sinistro. Assente infine in gruppo anche Kamenovic, per il quale dovrebbe trattarsi di motivazioni di mercato visto che il suo passaggio allo Sparta Praga è imminente.