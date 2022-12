Lazio, con le entrate bloccate la priorità sono le uscite. E il bonus può arrivare da Muriqi

Tutto pronto per tornare sul campo a Formello. La Lazio si ritroverà alle 15 per riprendere la preparazione alla sfida col Lecce che darà il via al 2023 dei biancocelesti e a una seconda parte di stagione con la Champions League nel mirino. Per ottenerla Sarri dovrà fare tesoro delle risorse che già ha, visto che difficilmente arriveranno rinforzi dal mercato di gennaio. Lo stesso Lotito lo ha ribadito al Comandante prima dei tre giorni di riposo in occasione di Natale.

Lazio, gli esuberi da piazzare non bastano

Al momento la priorità della società è solamente quella di cedere gli esuberi. Il primo a lasciare Formello con ogni probabilità sarà Kamenovic, vicino allo Sparta Praga. Si dovrebbe trattare di un prestito fino a giugno con un diritto di riscatto fissato attorno ai 2,5 milioni di euro. Operazione, quest’ultima, che assicurerebbe un risparmio attorno ai 300mila euro netti per la Lazio. Ecco perché servirà qualcos’altro per provare poi a lanciarsi su un profilo a fine gennaio. Il ds Tare continua a proporre Fares, che però rientrerà dall’infortunio dopo il match con l’Empoli. Il piazzamento del franco-algerino comporterebbe un ulteriore risparmio attorno ai 600mila euro che porterebbe il bottino attorno al milione di euro, ancora poco per regalare a Sarri uno tra il terzino sinistro e il vice Immobile.

La carta Muriqi per sbloccare il mercato

Ecco perché a prescindere dall’eventuale passaggio di Escalante all’Almeria dopo i sei mesi alla Cremonese, la chance più ghiotta resta la cessione di Muriqi. Con gli 8 gol in 13 apparizioni stagionali col Maiorca, il kosovaro oltre a essersi riscattato definitivamente ha pure incuriosito tante società. Dalle voci in Liga (Real Madrid e Atletico) ai contatti in Premier League (Aston Villa ed Everton), il Pirata potrebbe partire presto e il suo nuovo club lo valuta oltre i 30 milioni di euro. In caso di cessione, il 45% dell’incasso finirà nelle casse della Lazio e quella sì che sarebbe la giusta linfa per sbloccare le operazioni in entrata. Sull’out mancino i profili che piacciono restano Parisi e Valeri, meno Pellegrini, proposto da Raiola come fatto in passato anche dalla You First con Arteaga. Davanti invece il sogno resta Rafa Silva, mentre la società per ora smentisce Sallai. Bonazzoli solo una valutazione estemporanea di un mercato fatto di occasioni.