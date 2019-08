Lady Dzeko svela: «Roma è casa nostra, ma anche l’Inter sarebbe andata bene»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non era un segreto che la moglie di Edin Dzeko provasse un amore incondizionato per la città di Roma. E non è un segreto neanche il fatto che fu lei ad essere decisiva nel gennaio del 2018 quando Edin era a un passo dall’Inter. Amra in un’intervista alla stampa bosnica racconta il momento in cui è venuta a sapere che il marito avrebbe firmato per i giallorossi e rifiutato l’Inter: «Mi ha chiamato dopo il tappeto rosso del Sarajevo Film Festival. Stava per firmare e rinnovare il contratto. Volevo ascoltare tutto di persona, motivo per cui non sono nemmeno riuscita a vedere il film. È stato quello il momento in cui ho saputo la grande notizia». Lady Dzeko ripercorre poi i mesi che hanno preceduto la bella notizia: «Non vedevo l’ora di tornare a casa e tirare un sospiro di sollievo. Sono stati mesi di agonia. Abbiamo lavorato duramente e Edin ha sopportato tutto questo con tanta professionalità e rispetto per tutti. Fa quello che sa fare meglio, si è dedicato all’allenamento e a se stesso. Come se nulla stesse accadendo intorno a lui, e neanche noi in casa ci sentivamo nervosi. È un professionista in tutti i sensi, adora il calcio, vive per questo e ha sopportato tutto. Ma adesso è tutto finito, ora restiamo a casa». In chiusura Amra spiega il perché la città di Roma le è entrata nel cuore: «Per me andava bene l’Inter anche, oltre naturalmente alla Roma, siamo sempre pronti per una nuova avventura, ma devo ammettere che sono particolarmente contenta che siamo stati a Roma. È casa nostra, sono nati i nostri due bambini, i tifosi sono sempre carini e la città è bella. Sono riuscita ad organizzare la mia vita e mi posso dedicare alle mie attività facilmente, in un’altra città sarebbe stato più complicato».