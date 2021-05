22 Maggio 2021

di Stefano Carina

Prima il «Grazie Roma» cantato da Edin. Ora il messaggio sibillino della moglie Amra in una foto pubblicata su Instagram insieme a due amiche: «Sperando che non sia l’ultimo allenamento insieme, amiche mie». Se è vero che una delle due donne è la moglie di Jesus, pronto a svincolarsi e salutare la Capitale, negli ultimi giorni la famiglia Dzeko ha deciso di utilizzare i social in modo criptico. Perché entrambi non possono non sapere che qualsiasi messaggio che viene veicolato, alimenta domande, dubbi, perplessità sul futuro del centravanti. Che in cuor suo aspetta un segnale da Mourinho. Lui, il suo, lo ha inviato pubblicamente: «È il migliore che la Roma potesse prendere». Se non arriverà, il silenzio confermerà la fastidiosa sensazione che il bosniaco respira da tempo. Ossia, quella di esser diventato un peso. Economico, non certamente tecnico. Nel caso non farà sconti: se capirà di dover andar via, non si opporrà ma chiederà il cartellino gratis. Intanto Pinto si sta guardando attorno. Oltre a Belotti, pronto alla rottura con il Torino, il gm è alla finestra per Depay, anche se nella serata di ieri - dopo le dichiarazioni che avevano aperto uno spiraglio: «Barcellona? Ci sono anche altri club» - per l’attaccante c’è stata una forte accelerazione blaugrana che puntano a chiudere l’accoppiata degli svincolati con Aguero.

ZANIOLO A INNSBRUCK DA FINK

Per un olandese che va, un altro che finisce nel mirino. Si tratta di Weghorst, gigante di 1,97 centimetri: 20 reti in Bundesliga con il Wolfsburg. Nelle ultime cinque stagioni ha segnato con continuità: 17 e 18 gol con l’Az Alkmaar, 17, 16 e 20 reti in Germania. Una storia da raccontare: a 19 anni giocava ancora tra i dilettanti, a 21 faceva panchina nella B olandese. Maniaco dei particolari, si fa assistere da un nutrizionista, un maestro di yoga, uno psicologo e un personal trainer. Personalità da vendere, prestanza fisica, insuperabile nel gioco aereo. Curiosità: da qualche giorno ha iniziato a seguire su Instagram sia la Romasia Mourinho. Lo scrittore Sciascia diceva che «le sole cose sicure in questo mondo sono le coincidenze». Non resta quindi che attendere. Terminato invece il countdown per Zaniolo: oggi a Innsbruck Nicolò attende il via libera dal professor Fink.