Koulibaly al Chelsea, de Ligt e Skriniar vicini all'addio. La serie A senza difesa, Inter e Juve su Bremer

Il Chelsea affonda per Koulibaly, il Psg prenota Skriniar. La serie A perde due pezzi da 90 in difesa, addirittura tre aggiungendo anche de Ligt, sempre più lontano da Torino e vicino al Bayern Monaco. E se un tempo i difensori made in Italy erano merce d’esportazione, invidiati da tutta Europa, la sensazione è che ora il nostro campionato sia diventato una tappa intermedia per i migliori difensori stranieri - una sorta di specializzazione (preziosa) - prima di spiccare il volo verso i top team d’Europa. Ci si può consolare con i campioni d’esperienza come Pogba, Di Maria, Lukaku, Ibra e Matic, ma il bilancio è comunque in perdita, perché sostituire tre colossi come KK, Skriniar e de Ligt non sarà per nulla semplice. Inter e Juve pensano entrambe a Bremer, eletto miglior difensore della scorsa stagione dalla Lega. Il Toro vuole sfruttare l’asta per monetizzare al massimo, Marotta ha già incassato la disponibilità del difensore granata a indossare la maglia nerazzurra. Ma il possibile addio di de Ligt (e quello di Koulibaly verso Londra) potrebbero cambiare le carte in tavola, e i 90 milioni incassati dal Bayern un argomento piuttosto convincente. Non solo per Bremer, perché la dirigenza bianconera sta valutando il doppio colpo in difesa, visto che anche Chiellini ha lasciato Torino.

E sul taccuino di Cherubini ci sono anche Gabriel, Pau Torres, Kimpembe e in seconda battuta Milenkovic. Allegri e Spalletti sembrano già quasi essersi rassegnati a perdere i loro punti di riferimento in difesa: «Se partisse Matthijs saremmo pronti a sostituirlo al meglio» il messaggio dell’allenatore juventino, mentre da Dimaro il tecnico azzurro è ai saluti per KK: «Preferisco Kalidou a qualsiasi altri difensore, ma se dovesse andarsene non finiremo mai di ringraziarlo per tutto quello che ci ha dato». Per sostituirlo il nome caldo è quello di Acerbi oltre a Kim Min-jae e Milenkovic. L’Inter intanto aspetta il rilancio definitivo del Psg per Skriniar - atteso nei prossimi giorni - e poi piazzerà l’affondo per Bremer, prima di concentrarsi sulle uscite in attacco.