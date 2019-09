Juve, le pagelle: Buffon ancora decisivo, Demiral sbaglia troppo

Ultimo aggiornamento: 20:28

Traiettoria imprendibile sul gol di Veloso, ottimi riflessi su Zaccagni nella ripresa e miracolo su Lazovic nel finale. Buffon è tornato.Sta imparando a fare quello che vuole Sarri. Passi in avanti tattici, ma un errore – gravissimo – nel finale quando si dimentica Pessina a tu per tu con BuffonDue errori grossolani - il rigore su Di Carmine e una pallaccia persa a inizio ripresa - macchiano una prestazione volenterosa ma imprecisa.Capitano attento, prestazione senza errori e di personalità. Imbattibile nel gioco aereo, in crescita costante.Concede poco in fase difensiva, poco propositivo ma diligentePrima da titolare per il gallese che battezza l’esordio con il primo gol in maglia bianconera, con deviazione di Gunter. Dinamico e lucido. Alternativa di lusso a Khedira (61’Ordine e esperienza)Regia scolastica con qualche errore di troppo. Ha un buon piede ma non il passo e i tempi di Pjanic nei passaggi, la manovra della Juve ne risente (51'Con il bosniaco la Juve viaggia a ritmi più alti)Al piccolo trotto, meno ritmo e più stanchezza rispetto a Madrid, ma sempre prezioso. E Sarri non lo toglie maiAltra prestazione positiva per il colombiano che ha quasi sempre la meglio su Lazovic e costringe Gunter al rigore del vantaggioCi mette l’anima, arretra il raggio d’azione per andarsi a prendere palloni sporchi e rilanciare l’azione. Poco appariscente ma fondamentale. (72’Entra con voglia e non si risparmia)Timbra con il rigore del vantaggio, spiazzando Silvestri. Meno devastante del solito, poche occasioni ma qualche assist che i compagni di reparto potevano sfruttare meglioNon è ancora la sua Juve, soffre troppo, va in svantaggio ma la ribalta con carattere. Cambia molto e porta a casa i tre punti, in questo momento la priorità è quella, il bel gioco arriverà.