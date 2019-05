La Juventus pensa a Pirlo per la panchina dell'under 23

Altro divorzio in casa Juventus, dopo la separazione da Massimiliano Allegri. Anche l'allenatore della seconda squadra, Mauro Zironelli, lascia il club bianconero. La notizia è stata ufficializzata oggi dalla società. Zironelli ha guidato la Juventus under 23 nel campionato di serie C, chiuso a metà classifica. «Un allenatore dotato di grande esperienza, conoscenza della Serie e di grande capacità di valorizzare i calciatori: - è il messaggio della Juventus - doti che ha saputo mettere al servizio di un progetto innovativo e la cui riuscita non era per nulla scontata». A prendere il posto di Zironelli potrebbe essere Andrea Pirlo.





