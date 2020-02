Juve, Sarri: «La sfida con Inter e Lazio ci stimola»

Ultimo aggiornamento: 17:41

Più siamo meglio è. La corsa Scudetto a tre per Maurizio Sarri è più stimolante che pericolosa, e lo scontro diretto di Roma non sarà ancora decisivo. “Era palese dall’inizio che questo campionato sarebbe stato diverso, a livello di stimoli questo campionato può dare maggiori motivazioni, dobbiamo avere le giuste motivazioni. Lazio Inter? Partita importante ma non determinante, noi dobbiamo pensare a fare il maggior numero di punti, senza guardare le altre. Klopp dice che siamo i favoriti in Champions e dovremmo avere 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica? Ha anche detto che non segue il calcio italiano, non mi pare male nemmeno la rosa del Liverpool. Jurgen è una delle persone più simpatiche che conosco, si sta togliendo i panni del favorito”.“La passività difensiva si risolve con più elevata aggressività, se non c’è attenzione qualsiasi sistema fatica a funzionare. A San Siro abbiamo fatto bene per 70 metri, ma abbiamo un po’ abbandonato gli attaccanti a loro stessi. Abbiamo perso a Verona con unaq brutta prestazione, non dovrebbe succedere ma capita un po’ a tutti, qui ogni sconfitta è amplificata. I giocatori dovrebbero essere in condizioni di saperlo e reggere bene certi tipi di pressioni”.“L’anno scorso andai al Chelsea e non era in Champions, andando via da una squadra che invece era in Champions. Non ritengo la squalifica una discriminante assoluta, siamo solo al primo grado di giudizio, tra l’altro. Ci sono situazioni in cui un allenatore può andare anche oltre certe cose”.“Dybala a San Siro? E’ arretrato anche troppo, ma ha fatto bene, è stato principalmente lui a consentirci di uscire bene. Pjanic a Milano l’ho visto in crescita rispetto alle partite precedenti. Bernardeschi? Non è in gruppo, potrebbe rientrare la prossima settimana. Buffon? Sta bene, ha giocato partite tutte di ottimo livello, non salta un allenamento”.