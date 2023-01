Juventus-Monza, Allegri: «Pogba e Vlahovic convocati. Chiesa out, accordo in Premier per McKennie»

Allegri ritrova la Juventus “reale” proprio nel momento in cui la classifica diventa virtuale, con i 15 punti di penalizzazione che potrebbero essere cancellati dal ricorso o appesantiti dall’altro filone sulla “manovra stipendi”. Nell’incertezza di una stagione delicatissima l’allenatore juventino riparte da un punto fermo. «Abbiamo fatto 38 punti sul campo, queste sono le certezze. Dobbiamo lavorare su quella classifica lì. Poi vediamo se a fine anno, o tra due mesi, ce li tolgono o ce li danno, ma dietro di noi abbiamo una società forte che ci difende. Domani Vlahovic e Pogba saranno a disposizione e hanno mezz’ora nelle gambe, anche De Sciglio. Chiesa no perché ha un affaticamento sul flessore della gamba operata, roba di due giorni, sarà a disposizione con la Lazio. Cuadrado ha un problema al nervo sciatico, ce l’ha un po’ infiammato ma dovrebbe esserci giovedì. Bonucci è in ritardo, ci vorrà più tempo».

JOHN ELKANN

«Ho parlato con Elkann ma non abbiamo affrontato la questione rinnovo. Mi ha domandato come sta andando la squadra e poi il resto, in questo momento dobbiamo stare concentrati sul campionato. Non dobbiamo perderlo di vista, abbiamo 4 mesi per gli obiettivi da raggiungere».

DIFESA

«Avevamo subito 7 gol in 17 partite, ora abbiamo subito 8 gol in due partite più quello in Coppa Italia nove, facendone solamente 6. Su questo bisogna tornare alle vecchie abitudini. Dobbiamo isolarci da tutto. Dobbiamo essere concentrati su quello che abbiamo fatto fino ad ora, le problematiche esterne non ci devono riguardare: dobbiamo pensare a fare risultati e rinforzare la nostra classifica. Da domani dobbiamo cercare di fare più punti possibile».

MERCATO E MCKENNIE

«Weston è al centro di voci di mercato, la società ha già trovato l’accordo con la società inglese in cui andrà, quindi domani è inutile convocarlo. Nuovi arrivi sul mercato? Assolutamente no. Se dovesse partire McKennie abbiamo Cuadrado, De Sciglio, Soulé. Cambieremo assetto anche, l’importante è recuperare tutti i giocatori».

RIMONTA

«Non so se possiamo fare 48/50 punti. Voi pensavate che con tutte queste assenze la Juve sarebbe riuscita a fare 38 punti nel girone di andata? È stato un bel girone, si son messi in mostra tanti giovani. C’è sempre un risvolto positivo alle cose negative. Chi rientra ora ha più responsabilità degli altri».