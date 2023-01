Inter, Inzaghi punta la Cremonese: «Abbiamo voglia di rivalsa. Ballardini? È stato il mio allenatore, è molto preparato»

L'Inter deve ritrovare il sereno. Non è bastata la vittoria ottenuta contro il Milan in Arabia Saudita, nella finale di Supercoppa Italiana (3-0, 18 gennaio), perché la sconfitta inattesa con l'Empoli a San Siro (2-0, 23 gennaio) ha rovinato il buon gennaio disputato dai nerazzurri. Simone Inzaghi, scivolato a -13 dal Napoli, vuole rialzarsi contro la Cremonese. «Si torna subito in campo e sono contento che la mia squadra abbia tantissima voglia di rivalsa», ha detto il tecnico nerazzurro. «Facciamo tanti gol nei primi 15'? È una caratteristica chiara della nostra squadra. L'approccio è fondamentale. Ci deve essere sempre come qualità. Napoli irraggiungibile? Servirà più regolarità da parte di tutti. Il Napoli sta facendo un campionato a parte e ora siamo cinque squadre in pochi punti». Nonostante le zero vittorie in campionato, la Cremonese resta un'avversaria insidiosa: «Ha fatto buone partite contro Milan, Napoli e Juventus. Hanno cambiato allenatore. Davide Ballardini lo ho avuto come tecnico ed è molto preparato. La Cremonese ha pure vinto al Maradona in Coppa Italia ed è in un ottimo momento. Dopo abbiamo Atalanta e Inter? Sappiamo che il calendario è fitto di gare. Dovremo chiaramente affrontarle una alla volta, prima pensiamo al Cremonese e speriamo di recuperare tutti i giocatori che sono fuori», ha concluso Inzaghi. Allo Zini di Cremona, intanto, non ci sarà Skriniar, squalificato dopo il rosso (doppio giallo) rimediato contro l'Empoli. In attacco torna Dzeko titolare.