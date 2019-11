Pagelle Juve: CR7 irriconoscibile, Dybala mossa vincente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salva la serata (e la vetta della classifica) a più ripresa: decisivo su Paquetà e Hernandez nel primo tempo, e nella ripresa si conferma con la stessa sicurezzaSpinge e macina gioco, qualche imprecisione di troppo e meno devastante delle ultime usciteUna mezza dormita nel primo tempo, impreciso sul cross di Suso per la testa di Piatek. Poi ci mette personalità e azzera le incertezzeUna sbavatura nel primo tempo, ma senza conseguenze. Nessun errore, cresce in personalità e fisicamente spadroneggia.Attento in fase difensiva, prudente in fase di spintaCi mette grinta e polmoni, e anche lucidità a sprazzi. Alternativa di lussoNon viaggia ai soliti ritmi e sbaglia qualche appoggio di troppo. Ma recupera con esperienza e senso tatticoCorre tanto, sfiora il gol con un destro a giro da fuori e poi un sinistro alto. Positivo e incisivo. (Entra in tempo per salvare un gol su Romagnoli)Si crea una bella occasione ma lo tradisce la mira dal limite dell’area. Ha corsa e gamba, manca la lucidità. (Accelerazioni devastanti)Un assist d’oro per Dybala, regge il peso dell’attacco per tutta la partita, ed è sempre decisivo nella manovra. Forse troppo, e perde incisività negli ultimi 20 metriIn campo non ne azzecca una e sbaglia anche una serie di passaggi banali. Alla seconda sostituzione consecutiva sbotta, imbocca direttamente la via degli spogliatoi e abbandona lo stadio prima della fine. Teso come una corda di violino (Mossa vincente di Sarri, 7^ rete al Milan in A. Decisivo anche dalla panchina)Capisce che è il momento di fare qualcosa e agisce, senza guardare in faccia nessuno. Si assume la responsabilità di sostituire Ronaldo come a Mosca, e ha ragione lui. Ma in questa Juve che torna in vetta alla classifica c’è ancora troppo poco sarrismo.