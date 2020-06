Sarri: «Ho fatto una ca...ta con quei tre cambi in un colpo solo»

Con i tre cambi contemporanei nel secondo tempo di Juventus-Milan «secondo me ho fatto una caz***a. Con queste cinque sostituzioni mi sono fatto prendere dall'entusiasmo, ma cambiarne tre in un colpo solo rischia di squilibrare la squadra e rischi di pagarlo. È un rischio che abbiamo corso anche noi, forse le dovevo razionare in più frazioni le sostituzioni». Lo afferma, ai microfoni della Rai, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA