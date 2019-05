Mazzarri: «Un pari che brucia, pensavamo di vincere»

«Il pari brucia, alla vittoria ci avevamo fatto il pensiero. Due o tre volte potevamo segnare il secondo gol e magari portavamo la vittoria a casa. Contro queste squadre, se non raddoppi, alla fine il gol lo prendi. Mi dispiace, perché con i cambi potevamo segnare il secondo gol. Nell'unica volta in cui siamo stati meno attenti, quel fenomeno di Ronaldo ci ha puniti». Lo ha detto Walter Mazzarri, parlando a Sky Sport, dopo l'1-1 fra Juventus e Torino. «Potevo mettere Aina un pò prima, ma c'era qualche giocatore che non stava bene, quindi ho aspettato - aggiunge - potevamo segnare un altro gol nel primo tempo. Peccato, perché abbiamo concesso pochissimo alla Juve. Ci sono ancora tre partite, dobbiamo giocarle come abbiamo fatto contro il Milan e stasera».





