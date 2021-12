Mercoledì 8 Dicembre 2021, 20:56

PAGELLE JUVENTUS

Perin 6 Un’uscita puntuale nel primo tempo e un tiro controllato senza patemi

De Winter 6 Esordio da titolare di personalità, ottima prova

Bonucci 6 Torna titolare e stacca Boniperti nella classifica delle presenze all time in maglia juventina: ottavo in classifica

Rugani 6 Subito pericoloso di testa su corner, non rischia nulla in fase difensiva

Bernardeschi 6,5 Piazza l’assist del vantaggio per Kean (terzo nelle ultime tre partite), i suoi movimenti mettono in difficoltà il Malmoe

Bentancur 5,5 Fatica ad alzare il ritmo, non si inserisce mai, si limita al compitino

Arthur 5,5 Buon palleggio e un tiro fuori di un soffio. Ma troppa poca verticalità, non fa mai il passaggio decisivo

Rabiot 6,5 Preciso e puntuale, ringhia e recupera un’infinità di palloni, non sembra lui. Cala nella ripresa

Alex Sandro 5,5 Esterno a tutta fascia ma con poca spinta, troppo contenuto

Dybala 5,5 Gioca ovunque ma quasi mai in area di rigore, e finisce per sprecare diversi palloni. Fuori all’intervallo

Kean 6 Svetta in mezzo ai due centrali di difesa avversari per l’1-0, poi si divora 4 occasioni clamorose, esce tra i fischi dello Stadium

(26’ st De Sciglio 6), (36’ st Cuadrado 5,5), (44’ st Miretti ng), (1’ st Morata 5,5), (44’ st Da Graca ng)

Allegri 6,5 Conquista il primo posto del girone all’ultimo respiro, batte il Malmoe con il ritorno al 352 e molte riserve, sembra aver trovato l’equilibrio di questa Juve