Juve, Sarri soddisfatto: «Gara di sostanza con picchi di grande qualità»

La prima vittoria indelladiporta la firma del collettivo bianconero, capace di annullare il temuto possesso di palla delnel primo tempo, sfruttando poi nella ripresa il fisiologico calo fisico dei tedeschi. «Una buona prova di tutta la squadra - conferma il tecnico -, loro hanno mostrato grandi proprietà di palleggio, ma siamo stati pazienti per poi uscire alla distanza: una partita di grande sostanza con picchi di buona qualità». Decisiva la scelta dial posto di Ramsey, opzione scelta da Sarri per sfruttare la velocità del trequartista italiano, specialmente palla al piede: «Loro andavamo in pressione davanti ai difensori, lasciando spazio che Federico ha potuto sfruttare.ha maggior qualità in palleggio ma era reduce da tre partite consecutive dopo mesi di stop. Credo che la prestazione e il gol abbiano fatto bene a Bernardeschi». Una supremazia frutto anche della linea difensiva alta, consempre in anticipo sugli attaccanti tedeschi, mai in grado di arrivare al tiro: «De Ligt è in crescita, Bonucci ha giocato una prima parte di stagione strepitosa. Il prezzo di De Ligt? Negli ultimi tempi il costo dei difensori è questo, ho visto spendere di più quest'estate per calciatori che secondo me valgono meno. Tutto parte da dietro, merito di giocatori comee De Ligt ma anche di un centrocampo che rispetto al passato fa più filtro».