Juventus-Lazio, le probabili formazioni: tornano Bonucci e Dybala, Radu e Jony in dubbio

Lunedì sera allo Stadium il big match tra la Juventus , sempre più vicina al 9° scudetto consecutivo, e la Lazio , principale rivale dei bianconeri fino al lockdown e adesso lontanba 8 punti dalla cappolista. Sarri riparte da Bonucci e Dybala, Inzaghi può far rientrare Bastos in difesa.(4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.(3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.