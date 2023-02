Juventus, Allegri ancora senza Pogba: «Magari tra due mesi sarà pronto, navighiamo a vista. Il -15 non è un alibi»

Ancora fuori Pogba, l’assalto alla Coppa Italia riparte da Vlahovic, titolare contro la Lazio dopo sul lunghissimo stop. «Pogba non sarà disponibile per un indolenzimento ai flessori. Purtroppo, quando un giocatore rimane tanti mesi fuori, vengono fuori dolori e c’è bisogno di tempo per riassestare l’articolazione». Il francese è fuori da più di sei mesi per un menisco esterno, zero minuti in maglia bianconera in questa stagione e ancora poche certezze sul rientro. «Paul da aprile ha fatto 15 giorni di preparazione con la Juventus, 45 minuti (in amichevole) e poi si è fermato. I miracoli non li fa nessuno, bisogna che il suo corpo e il suo ginocchio si adattino. Dobbiamo navigare a vista su queste situazioni, sapendo che da qui alla fine dobbiamo sfruttarlo il meglio possibile». La buona notizia è il ritorno a regime di Vlahovic in attacco («Domani dovrebbe giocare dall’inizio»), Max si aspetta una reazione dai suoi dopo il tonfo contro il Monza. «I giocatori erano dispiaciuti, amareggiati e arrabbiati ma domani è la Coppa Italia, è un’altra competizione. Dobbiamo mettere da parte il campionato e pensare alla Lazio, che in questo momento sta facendo ottime cose; sarà una partita secca, quindi dovremo affrontarla sapendo che ci giochiamo tutto».

La penalizzazione dei 15 punti non è ancora stata digerita. «Dopo la scossa ci vuole un po’ di riassestamento come in tutte le cose. Dobbiamo essere bravi a farlo velocemente. Ora abbiamo mini obiettivi: siamo 13esimi in campionato e dobbiamo raggiungere chi sta davanti. Dobbiamo essere bravi perché ci penserà la società a difenderci dai -15 punti. Normale che sia stato un contraccolpo, ma non deve essere un alibi. Dobbiamo andare in campo ed essere bravi. Poi credo sia la prima volta che vengono tolti 15 punti in questa fase del campionato. Il nostro obiettivo ora è riprendere piano piano, un passettino alla volta». Non è ancora tempo di tridente: «La soluzione Chiesa-Di Maria-Vlahovic l’avevo in mente dall’inizio. Poi le vicissitudini nel calcio: Pogba che sta fuori, Di Maria e Vlahovic infortunati… La squadra ha trovato un assetto diverso. Ci vuole pazienza. Paul ha fatto bene in allenamento, però il motore si deve riassestare e ci vuole tempo. Magari fra due o tre mesi sarà in condizioni ottimali. La squadra deve mantenere un equilibrio che nelle ultime partite non ha avuto». Mercato senza squilli ma Allegri è soddisfatto. «La Juve ha fatto un buon mercato, perché ha centrato gli obiettivi. McKennie voleva uscire, Aké ha trovato una buona soluzione, Zuelli è andato a Pisa e Pellegrini alla Lazio. Inutile fare paragoni tra il calcio italiano e quello inglese: è rapporto uno a quattro».