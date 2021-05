15 Maggio 2021

di Alberto Mauro

(Lettura 1 minuto)







Szczesny 5,5 Spiazzato dal rigore, normale amministrazione con qualche incertezza

Danilo 6,5 Un paio di uscite palla al piede di personalità, sbaglia poco

de Ligt 6,5 Pestone ingenuo su Lautaro con rigore regalato all’Inter, ma tiene botta

Chiellini 6 Si procura il rigore andando a terra su trattenuta in area di Darmian, controlla Lukaku ma perde il duello provocando l’autogol del 2-2

Alex Sandro 5,5 Troppo timido, sale a fatica e difende con poca convinzione

Cuadrado 8 Suo il missile (deviato da Eriksen) del 2-1, intelligente come sempre. Nel finale si prende un rigore e lo trasforma. Carisma

Bentancur 4 Impreciso, perde una marea di palloni, espulso nella ripresa per doppia ammonizione, la secondo troppo fiscale

Rabiot 6 Piglio e personalità, peccato si sia svegliato tardi e duri un’ora

Chiesa 5 Hakimi è un brutto cliente e fatica ad imporsi

Kulusevski 5,5 Gioca a uomo su Brozovic e svaria su tutto il fronte

Ronaldo 6 Si fa parare il rigore ma fa 101 in maglia Juve sulla ribattuta

(McKennie 6)(Morata 5,5)(Demiral 6)

Pirlo 6 Buona prestazione, la Juve non molla la Champions, ottima l’intuizione Kulusevski su Brozovic e nel finale riacciuffa una vittoria decisiva