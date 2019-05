Ultimo aggiornamento: 23:32

Reattivo su Belotti in avvio, non può nulla sul gol di LukicInnesca il pasticcio di Pjanic con una rimessa “complicata” da gestire, buone letture di gioco, fa ottime cose con il pallone nei piedi ma è poco propositivo in fase offensiva.Controlla Belotti senza sudare troppo, sbaglia poco, si esalta nella ripresa con un dribbling di suola e filtrante smarcante da brasilianoIl più solido là dietro, non va mai in affanno ed è sempre puntuale sul palloneUna grande conferma. Vince il duello con De Silvestri, corre e lotta fino alla fine, quando trova il guizzo vincente per la testa di Ronaldo. In questo momento offre più garanzie di Alex Sandro.Spaesato, sembra in campo quasi per caso. Corre a vuoto, pasticcia con la palla e calcia un paio di volte in curva. Da ritrovare(33’ st Pereira ng)Errore da Prima Categoria sulla rimessa di Cancelo: perde il tempo e rincorre un pallone in area che Lukic gli strappa con grande facilità. Un metronomo fuori tempo, in difficoltà fino alla fine.Corre, lotta e sfiora il gol con un tiro al volo innescato da Sirigu. Poca visibilità, tanta sostanza.Involuzione preoccupante, non lascia tracce, nessun tiro e nessun dribbling. Probabilmente avrebbe bisogno di tirare il fiato.(40’ st De Sciglio ng)Risponde a Messi con il gol numero 601 nei club, è l’ultimo ad arrendersi, regala alla Juve un punto sudatissimo volando in cielo su Bremer. La Juve in questo momento è Cristiano Ronaldo.Qualche spunto nel primo tempo, un paio di tiri murati e giocate interessanti. Poi sparisce, ecco perché Allegri preferiva lanciarlo nella ripresa.Fa quello che può con 9 assenti, la squadra è in debito di motivazioni e ossigeno, la domanda che si fanno i tifosi è questa: in che condizioni avrebbe giocato la Juventus le eventuali semifinali di Champions se avesse passato il turno con l’Ajax?