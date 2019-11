Juventus, dal Cda via libera all'aumento di capitale da 300 milioni

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus, presieduto da Andrea Agnelli, ha deliberato di esercitare integralmente la delega - allo stesso attribuita - ad aumentare il capitale sociale per un valore complessivo di circa 300 milioni di euro. Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli, si è già impegnata per la quota di propria spettanza, pari al 63,8% del capitale sociale per un controvalore pari ad oltre 191 milioni. Sottoscritto, per la parte rimanente, un contratto di garanzia con Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Mediobanca e Unicredit Corporate & Investmenet Banking.





