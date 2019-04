Bentancur alla carica: «L'Inter? Vogliamo far vedere perché siamo noi i campioni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente sconti alle avversarie, da qui a fine stagione, e testa anche agli obiettivi del futuro. E' giovane ma ha le idee del grande campione. Juve con il freno a mano contro l'? Macché. «Vogliamo far vedere perché abbiamo vinto lo scudetto e perché siamo già campioni d'Italia, quindi a San Siro mi aspetto una Juve molto propositiva», dice l'uruguaiano a Sky Sport fissando l'obiettivo: vincere le ultime cinque gare stagionali. «Mi sono confrontato consul mio rendimento - dice il centrocampista - non ero abituato a giocare così tanto e, soprattutto, a fare tante partite ravvicinate». Ancora discontinuo, ma più solido rispetto al passato, Bentancur si è rivelato una pedina spesso fondamentale nella squadra di Allegri. «Ho un contratto fino al 2023 con la Juve, ma se mi offrissero il rinnovo sarei felicissimo - sottolinea - Qui sto davvero bene». «Vincere il secondo scudetto con la Juve è stato incredibile, ora voglio vivere al meglio il finale di stagione, nonostante l'eliminazione dall'Europa – prosegue - Laè stata un brutto colpo e una delusione, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo vinto ancora una volta il titolo nazionale. Siamo già concentrati sulla prossima stagione, vogliamo riportare la Champions in Italia».