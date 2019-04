Juventus, Allegri: «Dovremo essere delle iene». Chiellini e Mandzukic out

«Quello che è successo all'andata non conta, domani sarà una partita secca che, qualunque sia il risultato, all'80' sarà comunque ancora aperta». Così Massimiliano Allegri alla vigilia del ritorno dei quarti. «Manduzkic non ci sarà per un problema a un ginocchio, potrebbe giocare Kean dal 1', Dybala dal 1' o anche nessuno dei due. Di sicuro, - aggiunge il tecnico bianconero - tutti quelli che giocheranno dovranno essere delle iene».

«Chiellini viene in ritiro ma va al tavolo dei dirigenti, anche Mandzukic è out per un problema al tendine». L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha annunciato, ai microfoni di Sky Sport, il forfait di Giorgio Chiellini e Mario Mandzukic nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax in programma domani all'Allianz Stadium di Torino.

Ultimo aggiornamento: 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA