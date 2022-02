Juventus, Beppe Furino grave dopo un'emorragia cerebrale

Sono ore di apprensione per gli appasionati di calcio e per i tifosi della Juventus: Giuseppe Furino, bandiera della Juventus tra gli anni '70 e '80, è infatti ricoverato nella Stroke Unit dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri a causa di un'emorragia cerebrale. Da quanto si può apprendere dalle autorità sanitarie, le sue attuali condizioni sarebbero gravi ma stabili e al momento sarebbe escluso il ricorso ad interventi chirurgici. Lo scorso marzo l'ex centrocampista - campione d'Italia 8 volte con i bianconeri - aveva contratto il Covid e contagiato la moglie Irene, poi deceduta in seguito a delle complicazioni.