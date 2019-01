La Juventus è sbarcata all’aeroporto di Caselle alle 5.30 di mattina, l’ottava Supercoppa bianconera è stata affidata alle mani di Szczesny. Allegri ha concesso al gruppo un giorno di riposo per recuperare dalle fatiche del viaggio e del fuso orario, la ripresa è prevista venerdì all’ora di pranzo alla Continassa, in vista del prossimo impegno in campionato contro il Chievo. Mancherà la squalificato Pjanic, acciaccati Douglas Costa (crampi) e Bentancur (botta alla coscia) che oggi si sono sottoposti a fisioterapia. Entrambi saranno valutati domani alla ripresa, contro il Chievo spazio a Bernardeschi in attacco, a centrocampo Khedira, Emre Can e Matuidi. In difesa potrebbe riposare Chiellini, sugli esterni De Sciglio e Spinazzola.

Ultimo aggiornamento: 20:37

