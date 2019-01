Juventus, alla festa negli spogliatoi spunta anche Mayweather

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una visita a sorpresa per Cristiano Ronaldo. L'ex fuoriclasse della boxe, Floyd Mayweather, campione dei superwelter ritiratosi imbattuto dopo 50 incontri e considerato uno degli sportivi più ricchi del mondo, nonché grande ammiratore di CR7, ha prima assistito alla finale della Supercoppa a Gedda tra Juventus e Milan e, poi, è sceso negli spogliatoi per festeggiare con i bianconeri. A testimoniarlo una gallery pubblicata sui social della Juventus in cui Mayweather posa con Ronaldo e le altre stelle bianconere, da Chiellini a Dybala e Pjanic.