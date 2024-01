Juve-Empoli: formazioni ufficiali, orario e dove vederla. Allegri sceglie Milik in coppia con Vlahovic

La Juventus ospita l'Empoli all'Allianz Stadium nella 22a giornata di Serie A, con la possibilità di mantenere momentaneamente il vantaggio in classifica sull'Inter. Massimiliano Allegri deve fare a meno di Federico Chiesa che è ancora alle prese con un problema al ginocchio. L'allenatore livornese si affida a Milik che giocherà in coppia con Vlahovic. Ancora out anche Rabiot, al suo posto pronto Miretti con Locatelli e McKennie. Djalò parte dalla panchina. L'Empoli è partito perfettamente con Nicola, vincendo 3-0 contro il Monza. Ancora assente Caputo, Baldanzi nel pieno del mercato. Cambiaghi sarà affiancato dal nuovo arrivato Cerri.

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Cacace, Zurkowski, Grassi, Maleh, Gyasi; Cambiaghi, Cerri. All. Nicola.

Orario e dove vederla

La partita tra Juventus ed Empoli andrà in scena all'Allianz Stadium di Torino oggi alle ore 18. La gara sarà visibili in diretta esclusiva su DAZN, disponibile anche su app per smartphone, tablet e laptop, anche tramite Tim Vision o decoder Sky per i dispositivi abilitati.