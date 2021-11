Venerdì 12 Novembre 2021, 22:53 - Ultimo aggiornamento: 23:30

DONNARUMMA 6

Bucato inesorabilmente da Widmer: tiro forte, angolato. Sorpreso. Intercetta molto bene il pericoloso colpo di testa di Schar. Controlla tutto poi, seppur con qualche inevitabile apprensione.

DI LORENZO 6,5

Vargas lo martella, Okafor lo disorienta. Non sa se abbandonare la zona o presidiare, spesso si trova nella terra di mezzo e va in apnea. Goffo qualche suo intervento. Non certo lo stacchetto di testa che porta l’Italia al pareggio. Decoroso.

BONUCCI 6,5

Appoggi sbagliati e qualche lancione di troppo in avvio, pian piano torva il ritmo giusto. Va a chiudere qualche buco, prima che diventi una voragine. Affidabile.

ACERBI 6

Anche lui incantato dalle finte del centravanti svizzero. Marca aspettandone la mossa, poi il pallone scappa via e sono dolori. Pian piano prende le misure, normalizzando anche il bravo Okafor.

EMERSON 5,5

Scappa via nel primo tempo e l’Italia rischia di fare gol: la prima azione degna porta la sua firma. Va un po’ in affanno quando la Svizzera attacca dal suo lato: l’uno contro due è un classico.

BARELLA 5,5

Zakaria cerca di demolirlo con una pallonata tra le gambe, lui quasi piange, zompetta ma non molla. Sfiora il gol dell’1-1, o meglio, se lo mangia e prima perde un pallone velenoso ma continua a zompettare come se nulla fosse. Alterna buone giocate a errori grossolani. Non è al meglio.

JORGINHO 5

Ipnotizzato da Sommer, spara in Sud il rigore della (probabile) qualificazione mondiale: il secondo contro la Svizzer, il terzo di fila, contando Wembley. Senza questi errori, lunedì sarebbe un’amichevole con l’Irlanda del Nord. Male.

LOCATELLI 5

Vive un primo tempo nell’anonimato, sbagliando poco ma senza troppi squilli. La ripresa dura solo dodici minuti, Mancini lo richiama in panchina. Eroe contro la Svizzera all’ultimo Europeo, segnando una doppietta, ma stavolta stecca.

CHIESA 5

Duello rude con Rodriguez, ne esce con un’ammonizione a fine primo tempo, che un po’ lo condiziona. Poche occasione sotto porta. Nel secondo tempo, Mancio lo sposta in mezzo a fare il falso nove, ma non va molto meglio. Serata faticosa. Grossolano nelle conclusioni.

BELOTTI 5

La vede veramente poco, nonostante l’impegno sia enorme. Non regge il peso dell’attacco, come di solito avviene nel Toro. Ma si sa, la Nazionale è altra storia. Ha bisogno di sciogliersi e invece appare arrugginito. Disabituato.

INSIGNE 6

Anche lui non si fa vedere troppo, giusto quando batte, anzi pennella, la punizione sulla testa di Di Lorenzo. Un arcobaleno che riaccende l’Italia. Poco ma buono. Ammonito anche lui. Sfiora il gol della vittoria con un mezzo “tiraggiro”.

BERARDI 7

Entra subito in partita, con qualche sprint e buone idee per la fase offensiva. Demolisce chiunque gli passi vicino, si procura anche il rigore, che anche stavolta Jorginho sbaglia, come all’andata

TONALI 6,5

Fresco, tosto e con personalità. Mancini lo butta nella mischia, lui è appagante. Bravo.

CRISTANTE 6

Prova a dare sostanza, senza errori.

RASPADORI NG

Non appare quasi mai.

CALABRIA NG

Giusto il tempo per un paio di discese.

MANCINI 6

Prova con un vero centravanti (Belotti) per poi cambiare nella ripresa, affidandosi a quello falso (Chiesa), inserendo Berardi, che quasi gli aveva aperto le porte per il Qatar. Con un attacco così anemico si fa dura. Obiettivo a rischio. Per ora è solo rimandato.

SOMMER 5,5

Bravo su Barella, maldestro su Di Lorenzo.

WIDMER 6,5

Con un missile terra-aria buca Donnarumma. Applausi

AKANJI 6,5

Tiene a bada Belotti, senza faticare troppo

CHAR 6,5

Là in mezzo succede .

RODRIGUEZ 6

Fa a bracciate con Chiesa (lo fa anche ammonire). Le prende, le molla.

FREULER 6,5

Non si limita a fare legna, ha un bel passo e qualità. Ma lo conosciamo bene. Non sorprende.

ZAKARIA 6,5

Calciatore di spessore, di personalità. Mourinho lo vuole, infatti mica è fesso.

VARGAS 6

Infastidisce Chiesa e Di Lorenzo.

STEFFEN 6

Assiste la punta, buona qualche giocata.

SHAQIRI 5,5

Muscoloso, tecnico, ma poco dinamico.

OKAFOR 6,5

Elegante, potente, con la palla al piede porta a spasso un po’ tutti. Uomo assist.

GARCIA 5

Procura il rigore, che poteva essere dcesivo.

IMERI 5

Berardi? Non lo vede.

YAKIN 6,5

Nonostante le assenze tira fuori una squadra forte, tecnica.