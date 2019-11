Italia-Armenia, Mancini: «La goleada? Non è mai facile segnare così tanto»

«Notte magica? È stata una bella serata, l'ultima di qualificazione l'abbiamo presa bene e abbiamo fatto tanti gol e non si fanno a caso in una gara internazionale, abbiamo messo tutto quello che potevamo mettere». Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini dopo la vittoria dell'Italia per 9-1 sull'Armenia. «Avuto le risposte da Zaniolo e altri? Tutti i ragazzi giovani stanno migliorando partita dopo partita, le sfide internazionali danno loro forza», ha proseguito Mancini che sul prossimo sorteggio ad Euro 2020 ha detto: «ora godiamoci queste gare vinte nel gruppo, non era mai successo vincerle tutte, è una cosa straordinaria, poi abbiamo sei mesi per affrontare questo Europeo, la difficoltà sarà lasciare qualcuno fuori dai 23 che lo meriterebbe. Tornare tra le prime quattro in Europa? Continuano così che va bene...», ha concluso il ct ai microfoni della Rai.





© RIPRODUZIONE RISERVATA