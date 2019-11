Under 21, Italia -Armenia: campo impraticabile, l'arbitro Frappart rinvia di un'ora il calcio d'inizio

Posticipato, almeno per ora, l'inizio di Italia-Armenia Under 21 inizialmente fissato per le 18:30. A Catania le condizioni del terreno di gioco hanno convinto l'arbitro francese Stephanie Frappart a prendere questa decisione. Al momento non sta piovendo, ma durante la giornata le condizioni meteorologiche sono state pessime. Si attende di capire quale sarà la decisione del direttore di gara insieme al delegato Uefa. In caso di rinvio la partita con ogni probabilità verrà recuperata a Giugno visto che non ci sono date disponibili.





