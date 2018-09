Inter, Spalletti: «Un urlo liberatorio, mi hanno espulso per troppo impeto»

«Mi sono girato verso la telecamera a urlare gol e il quarto uomo mi ha detto di averlo fatto con troppo impeto. Ma era un gol troppo importante, come una liberazione». Così Luciano Spalletti spiega l'espulsione subita dopo la rete della vittoria di Brozovic. «Abbiamo fatto una partita con grande carattere - ha detto poi il tecnico dell'Inter ai microfoni di Dazn -, rimanendo sempre in gara e lottando su ogni pallone. Abbiamo preso anche dei rischi ma così dobbiamo fare come Inter. Dobbiamo sempre giocare sul filo del rasoio per cercare la vittoria».

