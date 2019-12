Inter-Spal, i voti: è il solito Lautaro Martinez, Berisha salva i ferraresi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6Non deve fare parate importanti. Non può nulla sul diagonale di Valoti.D’AMBROSIO 6Gioca in maniera ordinata senza lasciarsi intimorire nei momenti più delicati del match.DE VRIJ 6La sua presenza dà fiducia al reparto difensivo dell’Inter.SKRINIAR 5.5Solite disattenzioni che ormai permangono nelle sue prestazioni. Si fa saltare da Valoti in occasione del gol della Spal.LAZARO 5.5Meno reattivo rispetto a Candreva. Poche idee.GAGLIARDINI 6Sa quando deve dare un’accelerata al gioco.BROZOVIC 6.5Costringe spesso Valdifiori all’errore. Impegna Berisha in un paio di occasioni.VECINO 6Stavolta si vede meno negli inserimenti offensivi.CANDREVA 7Bellissimo l’assist per il raddoppio di Lautaro Martinez.LUKAKU 7Con Lautaro Martinez ormai gioca a occhi chiusi. I due si trovano a meraviglia.LAUTARO MARTINEZ 7.5Altri due gol. In campionato sono otto, stagionali sono 13 (gli altri cinque sono stati firmato in Champions): numeri che fanno intuire il suo ottimo stato di forma.CONTE 7L’Inter viaggia senza mai fermarsi e da oggi è prima in classifica a +1 dalla Juventus.BERISHA 7Salva la Spal in diverse occasioni. Senza la sua prestazione, per i ferraresi sarebbero stati guai seri.IGOR 5.5Si fa trovare sempre in posizione, ma qualche imprecisione la commette pure lui.VICARI 5Per lui, contro Lukaku e Lautaro Martinez, non è stata una domenica tranquilla.TOMOVIC 5Sul 2-1 nella ripresa ha avuto una bella occasione che non ha saputo finalizzare.STREFEZZA 5Gioca 42’ ma va subito in tilt davanti un’ottima Inter.MURGIA 6Prova a contrastare i nerazzurri, non sempre ci riesce.VALDIFIORI 5Grave, anzi gravissimo, il suo errore in occasione del vantaggio interista.KURTIC 5.5Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.RECA 5.5Non si rende quasi mai pericoloso.VALOTI 6.5L’ultimo ad avere fatto gol a San Siro contro l’Inter era stato Fabio Capello negli anni ’60.PETAGNA 6Combatte senza dare segnali di resa.CIONEK 6Meglio di Strefezza, Cerca di dare una mano in fase difensiva.SEMPLICI 5.5La sua Spal lotta fino alla fine, ma fa tanti errori.