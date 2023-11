Inter, sfida al Benfica. Inzaghi: «Il nostro lavoro non è finito»

Sarà un’Inter che scenderà in campo, in casa contro il Benfica, pensando anche alla trasferta di Napoli di domenica. «È una gara importante, la giochiamo con la soddisfazione di essere qualificati in anticipo, ma il nostro lavoro non è finito: c'è un primo posto da conquistare, la Real Sociedad è una squadra forte», ha detto Simone Inzaghi. Che ha dato qualche indicazione di formazione: «Gioca Audero, lavora benissimo e volevo già farlo debuttare col Frosinone. Con la Juventus abbiamo fatto una partita da squadra matura, avevamo la palla noi. L’anno scorso abbiamo preso due gol simili e avevamo perso certezze, invece siamo stati concentrati. Il gol è arrivato con cinque passaggi, nel secondo non abbiamo creato ma sappiamo che non era semplice.

Non è stata spettacolare, ma l’Inter mi è piaciuta». E sugli obiettivi: «Siamo l’Inter, abbiamo l’obiettivo di vincere. L’anno scorso abbiamo fatto 57 su 57, è il terzo anno che andiamo agli ottavi e con la qualificazione al Mondiale per club è un orgoglio. Vogliamo regalare gioie ai tifosi con vittorie e trofei». Nonostante il turnover, i nerazzurri puntano a vincere: «Siamo concentrati sul Benfica, vorranno fare un’ottima gara per restare in Europa. Siamo focalizzati su domani sapendo che la Real Sociedad sta facendo cose importanti, al di là della differenza reti sarà lo scontro diretto a decidere. Se si riesce ad arrivare primi è meglio. Sanchez? Penso possa giocare dal primo minuto».