HANDANOVIC 5.5Non proprio lucido nell’unico momento nel quale avrebbe dovuto esserlo.SKRINIAR 6.5Preciso nelle chiusure, attento nell’impostazione. Dà a Lukaku la palla per il possibile raddoppio.DE VRIJ 5.5Un buon primo tempo, ma lascia troppo libero Colley sul gol della Sampdoria.BASTONI 6.5Non tira mai indietro il piede quando c’è da contrastare qualche avversario.CANDREVA 6.5Prima ci prova con un bolide dai 20 metri, poi consegna a Lautaro Martinez il pallone del 2-0.BARELLA 6.5Il solito mastino in mezzo al campo. Conte sa che può contare anche su di lui.GAGLIARDINI 6Sostituisce Brozovic in mezzo al campo, fa il suo senza patemi.YOUNG 6Dalle sue parti c’è da creare meno, ma si fa trovare pronto.ERIKSEN 7È tornato il giocatore ammirato a Londra con la maglia del Tottenham. Impegna Audero e smarca Lukaku per il vantaggio.LUKAKU 6.5L’Inter riparte dai suoi gol. Passano i mesi, ma il belga resta una certezza per i nerazzurri. Soffre nella ripresa.LAUTARO MARTINEZ 7Si diceva fosse distratto dall’interesse del Barcellona. Smentisce tutti con i fatti.CONTE 6.5Sembrava l’Inter di inizio anno, ma nella ripresa la sua squadra fa un po’ più di fatica.AUDERO 6L’unico della Sampdoria che si salva. Para quello che può.BERESZYNSKI 5.5Gli arrivano avversari da tutte le parti, ma prova a resistere.YOSHIDA 5Vagabondeggia in area in occasione dell’uno-due tra Eriksen e Lukaku sul gol del vantaggio interista.COLLEY 6Dalla sua parte Candreva fa un po’ quello che vuole, ma risveglia la Samp con il colpo di testa che centra la traversa.THORSBY 6.5Un primo tempo non proprio bellissimo, ma è al posto giusto al momento giusto quando ribadisce in rete il colpo di testa di Colley respinto dalla traversa.LINETTY 6Cerca di pressare i portatori di palla nerazzurri.BERTOLACCI 6Non ha paura di lottare. In fin dei conti, San Siro è stato il suo stadio.JANKTO 5.5Molto probabilmente stanotte si sognerà Candreva.MURRU 5.5Il tecnico blucerchiato lo richiama spesso. Non dà mai profondità al gioco blucerchiato.RAMIREZ 5.5Avrebbe dovuto dare fantasia alle azioni offensive della Sampdoria.LA GUMINA 5Sostituire Quagliarella non è facile per nessuno.RANIERI 5.5La Sampdoria non riesce mai a entrare in partita fino al gol di Thorsby. Poi ci crede, ma non basta.